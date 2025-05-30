Їх нечасто почуєш в Україні: добірка найкоротших прізвищ, які ви могли не знати

Серед громадян України є ті, чиї прізвища складаються всього з двох або трьох літер. Такі родові імена зафіксовані в офіційних документах, але їх нечасто можна почути.

Про найкоротші українські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка найкоротших прізвищ в Україні

Раніше предки часто утворювали прізвища, пов'язані з назвами тварин або природними явищами. Водночас такі родові імена не робили дуже довгими, щоб полегшити собі вимову. Так, почали з'являтися короткі прізвища, які складаються з двох або трьох літер. Більшість з цих родових імен збереглася до наших часів. Серед таких прізвищ:

Лут – 761 носій, який живе в Україні.

Рух – відомо про 27 власників цього прізвища.

Кат – вважається рідкісним родовим іменем, адже його має лише 1 українець.

Кий – 221 людина має це прізвище.

Син – налічується лише 19 його носіїв.

Лев – належить 700 українцям.

Гай – ним може похизуватися 881 людина.

Яр – в Україні живуть лише 5 носіїв цього прізвища.

Вак – рідкісне прізвище, яке мають 3 людей.

Сав – 1 носій цього прізвища.

Уль – відомо про 8 власників такого родового імені.

Мор – 65 українців мають таке прізвище.

Унт – ним можуть похизуватися 24 людини.

Єх – 11 носіїв такого родового імені, які живуть в Україні.

Лис – налічується 2026 українців, які мають таке прізвище.

Мак – 407 людей мають таке прізвище.

Найкоротші прізвища в Україні / Фото Freepik

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про українські прізвища, які мають давньогрецьке коріння.