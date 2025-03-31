Мають особливу енергетику: 7 оригінальних ідей, як назвати дівчинку

В Україні все частіше можна почути унікальні жіночі імена. Адже батьки віддають перевагу особливим і незвичним варіантам для своїх дітей.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку оригінальних імен, які підійдуть кожній дівчинці. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок.

Цікаво Несуть у собі дух предків: 7 давніх імен для дівчаток, які походять від слов'ян

Добірка оригінальних імен для дівчинки

Любава

Це слов'янське ім'я, яке трактується як "та, що приносить любов". У сучасному світі так все частіше називають ніжних та чуйних дівчат, які часто роблять добрі справи. Такі жінки полюбляють допомагати іншим та давати цінні поради.

Ждана

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "очікувана". Наші предки так називали лише мудрих і терплячих дівчат, які вміли аналізувати ситуацію. Такі жінки мають сильний характер, тому готові боротися за справедливістю та захищати інших людей.

Веселина

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "весела" або "життєрадісна". Веселини – товариські та енергійні дівчата, які можуть легко знайти спільну мову з людьми. Ці жінки мають гарне почуття гумору та вміють підняти настрій, коли це потрібно.

Зореслава

Це ім'я має старослов'янське походження та означає "та, що прославляє зорі". Зореслави прагнуть досягти висот у житті, тому робитимуть все можливе заради своєї мрії. Такі дівчата відзначаються цілеспрямованістю та наполегливістю.

Як оригінально назвати дівчинку / Фото Freepik

Ладомира

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що несе гармонію і мир". Такі жінки можуть легко об'єднувати людей, тому часто стають гарними керівниками та лідерами. Власниці цього імені цінують красу навколо себе, через що прагнуть займатися мистецтвом.

Рада

Це старослов'янське ім'я, яке трактується як "радісна" або "щаслива". Його представниці не бояться брати на себе відповідальність та завжди швидко реагують на зміни в житті. Ради мають гарну інтуїцію та емпатію, тому ніколи не відмовляють у допомозі.

Верхослава

Це ім'я має також слов'янське походження та перекладається як "та, що досягає вершин". Його власниці – сильні та цілеспрямовані жінки, які завжди прагнуть бути першими. Вони мають лідерські якості та полюбляють вести за собою команду.

Які українські імена неможливо забути

Обираючи ім'я для донечки, батьки прагнуть знайти не лише красиве, а й особливе. Зазвичай дорослі звертаються до милозвучних варіантів, які легко запам'ятовуватимуться іншим людям. До українських жіночих імен, які залишаться в пам'яті назавжди, належать: Зоряна, Квітослава, Лада, Лея, Марта та Юстина.