Для школярів: теплі привітання з останнім дзвоником у прозі й віршах

Сьогодні, 23 травня, пролунає останній дзвоник для українських школярів. У цей день учні прощаються зі своїм рідним навчальним закладом на ціле літо та готуються до відпочинку.

З нагоди свята LifeStyle24 підготував теплі привітання з останнім дзвоником у прозі, віршах і картинках. Надішліть їх своїм друзям, знайомим, однокласникам або дітям, які успішно завершили цей навчальний рік.

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Привітання з останнім дзвоником 2025: картинки, проза й вірші

Сьогодні останній навчальний день – пролунав Останній дзвінок. Я вітаю тебе і бажаю цього літа не відчувати себе самотнім. Нехай з тобою завжди будуть друзі, кожен літній день буде схожий на свято, а настрій хороший збережеться на весь рік.

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Тепло, світло, красиво, цвітуть квіти, співають так дзвінко птиці – це вам не сниться! Це останній день весни, останній дзвінок, справжнісінький рай! Я поспішаю тебе привітати й побажати провести це літо так, щоб все підіймало тобі настрій.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Останній дзвінок – дуже важливий і поворотний життєвий момент! У цей день щастя і смуток змішуються, переповняючи серце одночасно тугою за дитинством і радістю нових відкриттів! Хочеться побажати чесних людей, моря можливостей, удачі й світлого майбутнього!

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У день останнього дзвоника, вітаю вас дорогі учні з успішним закінченням навчального року. Бажаю вам провести літо з користю і хорошим настроєм, набратися сил і терпіння для подальших пізнань і просувань. Веселих літніх буднів, здорового відпочинку, яскравих емоцій і незабутніх вражень.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці урочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – вмить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Любов, тривога є в очах

Дитина школу покидає.

Якась непевність, навіть страх,

Що далі там її чекає?

У школі ж просто так було:

Там друзі, вчителі, уроки,

Порядок, сонце і тепло.

І от у невідомість кроки.

Та буде дуже добре все,

Тому не рвіть даремно жили.

Як доля трохи й потрясе –

Ви ж всі дітей добру вчили.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний наш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

У вирій життя школа вас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

З щирого серця добра вам бажаємо.

***

Шкільні дні вже промайнули,

І дзвенить твій останній дзвінок,

І доля стежку знову повернула,

Починається життя урок!

Ти вперед з позитивним настроєм

І з мріями в серці йди,

І нехай смуток тебе не турбує,

Щастя буде завжди попереду!