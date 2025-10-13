У народі вірять, що імена здатні вплинути на долю людини. Деякі варіанти мають хорошу енергетику та можуть забезпечити захист своїм власникам.

Про те, які жіночі імена очолили цьогорічні рейтинги популярності та здобули найбільшу прихильність серед українських родин – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Які жіночі імена популярні у 2025 році?

Софія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

Емілія

Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Єва

Це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя". Такі дівчата можуть легко стати лідерками та очолити велику команду людей. Харизма та шарм власниць цього імені вражає багатьох. Саме тому Єви завжди перебувають у центрі уваги людей.

Мілана

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила", для своєї доньки. Власниці цього імені зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Соломія

Таке ім'я має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій". Зазвичай представниці цього імені є активними та розважливими жінками, які ретельно продумують свої плани та рішення. Соломіям важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.

Популярні імена для дівчинки 2025 / Фото Freepik

Найпопулярніші імена для хлопчиків 2025