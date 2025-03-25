Нехай затишок панує у домі: зворушливі привітання з Благовіщенням у прозі й віршах
- 25 березня віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- У цей день українці вітають один одного, бажаючи миру, добра, затишку та духовного оновлення, ділячись зворушливими привітаннями.
25 березня віряни відзначають одне з найважливіших свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день радості, надії та Божої благодаті, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Ісуса Христа.
У цей особливий день українці вітають рідних і близьких, бажаючи миру, добра та духовного оновлення. З нагоди свята LifeStyle24 підготував зворушливі привітання з Благовіщенням 2025. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та поділіться радістю з ними.
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Привітання з Благовіщенням 2025: картинки, вірші й прозі
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Хай приємні емоції та радісні відчуття наповнять вашу душу! Хай затишок панує у домі, а гармонія – у душі. Щастя вам, святкового настрою, приємних новин, добра, світла та великої, взаємної любові. Хай ваша віра буде міцна!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Бажаю турботи та уваги близьких. Бажаю добробуту та щастя. Бажаю невтомної доброти серця та натхнення. Бажаю затишку та миру. Бажаю сил із самих небес у скрутну годину. Бажаю благодаті та ясних днів у житті.
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Вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці та бажаю миру над головою. Бажаю прекрасного життя без перешкод для втілення мрій, без будь-якого приводу для смутку, без жодної зради, без тяжкого гріха. Бажаю міцного здоров'я тобі та твоїм близьким. Бажаю віри, любові та благодаті. Бажаю радості, щастя та тільки добрих подій.
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З благою звісткою голуб білий ширяє і кружляє в небесах, то він вам на Благовіщення бажає, щоб душа була чистою. Нехай Благовіщення подарує тепло, любов і доброту, усмішок радісних додасть та виконає давні мрії! Богородиця Свята нехай у всіх справах береже, зігріває тихою надією й надихне на успіхи! Нехай віра вас не покидає, нехай буде смирення в серці, а благословення Господнє нехай завжди вас веде по життю.
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Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула зі священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
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З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла й образи
Хай Господь захистить.
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Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!