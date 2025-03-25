Що цікаво, у цей день заведено пекти та освячувати проскуру, літургійний хліб, який має з'їсти родина натщесерце. Крім цього, люди йдуть до храмів, щоб послухати святкову літургію та помолитися.

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LifeStyle24 підготував привітання з Благовіщенням 2025 у картинках, прозі й віршах. Надішліть ці теплі слова своїм рідним, друзям і знайомим, яким хочете побажати всього найкращого у це світле свято.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2025: картинки й слова

Сьогодні, коли небо виблискує яскравим сяйвом і природа прокидається від зимового сну, прийміть мої щирі привітання з Благовіщенням! Нехай цей день буде для вас початком чогось нового і надзвичайного, сповненим натхнення та надії. Нехай кожен подих приносить вам радість і відчуття легкості, а весняне сонце зігріває ваші серця теплом. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпного ентузіазму і безмежного щастя у день Благовіщення!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці й всім серцем бажаю давати відсіч сумним думкам і недобрим помислам, впевнено прагнути світлого і доброго. Нехай Бог оберігає вас, ваших близьких та вашу оселю! Зі святом!

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли й дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай буде цей день весни

Для Вас особливо чудовим,

І повним ясної глибини,

І пряних запахів деревинних.

Нехай яскраво-червоний колір і бірюза

Народжують святковість і пісні,

Нехай будуть жаркими очі,

І будуть радісними вести!

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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати,

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!