Что интересно, в этот день принято печь и освящать просфору, литургический хлеб, который должна съесть семья натощак. Кроме этого, люди идут в храмы, чтобы послушать праздничную литургию и помолиться.

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LifeStyle24 подготовил поздравления с Благовещением 2025 в картинках, прозе и стихах. Отправьте эти теплые слова своим родным, друзьям и знакомым, которым хотите пожелать всего наилучшего в этот светлый праздник.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2025: картинки и слова

Сегодня, когда небо сверкает ярким сиянием и природа просыпается от зимнего сна, примите мои искренние поздравления с Благовещением! Пусть этот день будет для вас началом чего-то нового и необычного, полным вдохновения и надежды. Пусть каждый вздох приносит вам радость и ощущение легкости, а весеннее солнце согревает ваши сердца теплом. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого энтузиазма и безграничного счастья в день Благовещения!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю давать отпор грустным мыслям и недобрым помыслам, уверенно стремиться к светлому и доброму. Пусть Бог оберегает вас, ваших близких и ваш дом! С праздником!

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Нехай буде цей день весни

Для Вас особливо чудовим,

І повним ясної глибини,

І пряних запахів деревинних.

Нехай яскраво-червоний колір і бірюза

Народжують святковість і пісні,

Нехай будуть жаркими очі,

І будуть радісними вести!

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С прекрасным праздником – Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати,

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!