У цей особливий день українці вітають рідних і близьких, бажаючи миру, добра та духовного оновлення. З нагоди свята LifeStyle24 підготував зворушливі привітання з Благовіщенням 2025. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та поділіться радістю з ними.

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Привітання з Благовіщенням 2025: картинки, вірші й прозі

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Хай приємні емоції та радісні відчуття наповнять вашу душу! Хай затишок панує у домі, а гармонія – у душі. Щастя вам, святкового настрою, приємних новин, добра, світла та великої, взаємної любові. Хай ваша віра буде міцна!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Бажаю турботи та уваги близьких. Бажаю добробуту та щастя. Бажаю невтомної доброти серця та натхнення. Бажаю затишку та миру. Бажаю сил із самих небес у скрутну годину. Бажаю благодаті та ясних днів у житті.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці та бажаю миру над головою. Бажаю прекрасного життя без перешкод для втілення мрій, без будь-якого приводу для смутку, без жодної зради, без тяжкого гріха. Бажаю міцного здоров'я тобі та твоїм близьким. Бажаю віри, любові та благодаті. Бажаю радості, щастя та тільки добрих подій.

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З благою звісткою голуб білий ширяє і кружляє в небесах, то він вам на Благовіщення бажає, щоб душа була чистою. Нехай Благовіщення подарує тепло, любов і доброту, усмішок радісних додасть та виконає давні мрії! Богородиця Свята нехай у всіх справах береже, зігріває тихою надією й надихне на успіхи! Нехай віра вас не покидає, нехай буде смирення в серці, а благословення Господнє нехай завжди вас веде по життю.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула зі священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла й образи

Хай Господь захистить.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!