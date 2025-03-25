В этот особый день украинцы поздравляют родных и близких, желая мира, добра и духовного обновления. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления с Благовещением 2025. Отправьте их своим друзьям и знакомым и поделитесь радостью с ними.

Не пропустите Самые красивые поздравления с Благовещением 2025: красивые картинки и открытки

Поздравления с Благовещением 2025: картинки, стихи и прозе

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть приятные эмоции и радостные ощущения наполнят вашу душу! Пусть уют царит в доме, а гармония – в душе. Счастья вам, праздничного настроения, приятных новостей, добра, света и большой, взаимной любви. Пусть ваша вера будет крепкая!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Желаю заботы и внимания близких. Желаю благополучия и счастья. Желаю неутомимой доброты сердца и вдохновения. Желаю уюта и мира. Желаю сил с самых небес в трудную минуту. Желаю благодати и ясных дней в жизни.

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и желаю мира над головой. Желаю прекрасной жизни без препятствий для воплощения мечты, без всякого повода для грусти, без всякой измены, без тяжкого греха. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким. Желаю веры, любви и благодати. Желаю радости, счастья и только хороших событий.

***

С благой вестью голубь белый парит и кружит в небесах, то он вам на Благовещение желает, чтобы душа была чистой. Пусть Благовещение подарит тепло, любовь и доброту, улыбок радостных добавит и исполнит давние мечты! Богородица Святая пусть во всех делах бережет, согревает тихой надеждой и вдохновит на успехи! Пусть вера вас не покидает, пусть будет смирение в сердце, а благословение Господне пусть всегда вас ведет по жизни.

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула зі священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла й образи

Хай Господь захистить.

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!