В этот особый день украинцы поздравляют родных и близких, желая мира, добра и духовного обновления. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления с Благовещением 2025. Отправьте их своим друзьям и знакомым и поделитесь радостью с ними.
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Поздравления с Благовещением 2025: картинки, стихи и прозе
С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть приятные эмоции и радостные ощущения наполнят вашу душу! Пусть уют царит в доме, а гармония – в душе. Счастья вам, праздничного настроения, приятных новостей, добра, света и большой, взаимной любви. Пусть ваша вера будет крепкая!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Желаю заботы и внимания близких. Желаю благополучия и счастья. Желаю неутомимой доброты сердца и вдохновения. Желаю уюта и мира. Желаю сил с самых небес в трудную минуту. Желаю благодати и ясных дней в жизни.
Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и желаю мира над головой. Желаю прекрасной жизни без препятствий для воплощения мечты, без всякого повода для грусти, без всякой измены, без тяжкого греха. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким. Желаю веры, любви и благодати. Желаю радости, счастья и только хороших событий.
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С благой вестью голубь белый парит и кружит в небесах, то он вам на Благовещение желает, чтобы душа была чистой. Пусть Благовещение подарит тепло, любовь и доброту, улыбок радостных добавит и исполнит давние мечты! Богородица Святая пусть во всех делах бережет, согревает тихой надеждой и вдохновит на успехи! Пусть вера вас не покидает, пусть будет смирение в сердце, а благословение Господне пусть всегда вас ведет по жизни.
Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула зі священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
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З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла й образи
Хай Господь захистить.
Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
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З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!