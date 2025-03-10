Зворушливі привітання з Днем ангела Галини 2025: щирі слова у прозі й віршах
- 10 березня відзначають День ангела Галини.
- 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Галини у картинках, віршах і прозі.
Сьогодні, 10 березня, віряни відзначають День ангела Галини. Це ім'я походить зі Стародавньої Греції та трактується як "спокій".
З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Галини у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
Цікаво Календар днів ангела на березень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини
Привітання з Днем ангела Галини 2025: картинки, проза й вірші
Галино, вітаємо тебе з іменинами! Нехай твоє життя буде наповнене незрівнянними подорожами, добрими людьми, смачною їжею і хорошими книгами! Дорога, дуже хочеться, щоб на твоєму шляху ніколи не було непереборних перешкод, а в найскладніші моменти, завжди були ті, хто підставлять плече і простягнуть руку!
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Галино! Хочеться побажати вам терпіння, працьовитості та щастя! Нехай ваш захисник завжди надійно охороняє вас від мінливостей долі. Зі святом!
***
З Днем Ангела, Галино! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська магія захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою.
***
З Днем ангела вітаю! Нехай цей особливий день стане символом нових початків та благословення у твоєму житті. Ангели, які тебе оточують, нехай завжди ведуть правильним шляхом та покривають своїми крилами від життєвих негараздів.
***
Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.
***
Свят у світі є багато.
Лиш Галини нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
І кожен день своїх іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!