День національної поліції України 2026: щирі привітання своїми словами і красиві картинки

У День Національної поліції України хочеться сказати кілька теплих слів людям, які щодня відповідають за нашу безпеку. Їхня робота непроста, але без неї важко уявити звичне життя.

Саме тому 24 Канал зібрав красиві привітання, які можна надіслати поліцейським із нагоди їхнього професійного свята.

Радимо Дякуємо за службу: добірка найкращих привітань з Днем Національної поліції України

Привітання з Днем національної поліції України 2026 в прозі

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Вітаю з Днем поліції! Ваша робота – це не просто служба, це вибір бути поруч із людьми тоді, коли їм найважче. Сил, витримки і нехай кожна зміна завершується благополучно.

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З професійним святом! Те, що ви робите щодня – складно, часом небезпечно і далеко не завжди помітно збоку. Але саме завдяки вам люди почуваються трохи захищенішими. Дякую за це щиро.

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Вітаю! Нехай цей рік принесе більше спокійних чергувань, міцного здоров'я і відчуття, що ваша праця цінується – не лише на словах, а й насправді.

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З Днем національної поліції! Бажаю сил – фізичних і моральних, бо ваша робота вимагає і тих, і інших. Нехай вдома на вас чекають, а на службі – все йде так, як заплановано.

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З професійним святом! У часи, коли все навколо нестабільно, важливо знати, що є люди, які тримають порядок і не здаються. Дякую, що ви є.

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Вітаю! Нехай кожен ваш день завершується вдома – живими, здоровими і з відчуттям, що зробили все правильно. Цього вам бажаю найбільше

Привітання з Днем національної поліції України 2026 картинки



Картинки з днем національної поліції 2026 / Колаж 24 каналу





З Днем національної поліції України 2026 картинки українською / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем поліції 2026 своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для ваш ще одну добірку вітань до Дня поліції - обирайте те, що припаде вам до душі найбільше.