Именно поэтому 24 Канал собрал красивые поздравления, которые можно отправить полицейским по случаю их профессионального праздника.

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Поздравления с Днем Национальной полиции Украины 2026 в прозе

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Поздравляю с Днем полиции! Ваша работа – это не просто служба, это выбор быть рядом с людьми тогда, когда им тяжелее всего. Силы, выдержки и пусть каждая смена завершается благополучно.

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С профессиональным праздником! То, что вы делаете каждый день, – сложно, порой опасно и далеко не всегда заметно со стороны. Но именно благодаря вам люди чувствуют себя немного более защищенными. Спасибо за это от всей души.

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Поздравляю! Пусть этот год принесет больше спокойных дежурств, крепкого здоровья и ощущения, что ваш труд ценится – не только на словах, но и на деле.

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С Днем национальной полиции! Желаю сил – физических и моральных, ведь ваша работа требует и тех, и других. Пусть дома вас ждут, а на службе – все идет так, как запланировано.

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С профессиональным праздником! В то время, когда все вокруг нестабильно, важно знать, что есть люди, которые поддерживают порядок и не сдаются. Спасибо, что вы есть.

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Поздравляю! Пусть каждый ваш день заканчивается дома – живыми, здоровыми и с ощущением, что вы сделали все правильно. Этого я вам желаю больше всего

Поздравления с Днем национальной полиции Украины 2026: картинки



Картинки ко Дню национальной полиции 2026 / Коллаж 24 Канала





С Днем национальной полиции Украины 2026: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем полиции 2026 своими словами / Коллаж 24 Канала



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