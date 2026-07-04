Именно поэтому 24 Канал собрал красивые поздравления, которые можно отправить полицейским по случаю их профессионального праздника.
Рекомендуем "Спасибо за службу": подборка лучших поздравлений с Днем Национальной полиции Украины
Поздравления с Днем Национальной полиции Украины 2026 в прозе
***
Поздравляю с Днем полиции! Ваша работа – это не просто служба, это выбор быть рядом с людьми тогда, когда им тяжелее всего. Силы, выдержки и пусть каждая смена завершается благополучно.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
***
С профессиональным праздником! То, что вы делаете каждый день, – сложно, порой опасно и далеко не всегда заметно со стороны. Но именно благодаря вам люди чувствуют себя немного более защищенными. Спасибо за это от всей души.
***
Поздравляю! Пусть этот год принесет больше спокойных дежурств, крепкого здоровья и ощущения, что ваш труд ценится – не только на словах, но и на деле.
***
С Днем национальной полиции! Желаю сил – физических и моральных, ведь ваша работа требует и тех, и других. Пусть дома вас ждут, а на службе – все идет так, как запланировано.
***
С профессиональным праздником! В то время, когда все вокруг нестабильно, важно знать, что есть люди, которые поддерживают порядок и не сдаются. Спасибо, что вы есть.
***
Поздравляю! Пусть каждый ваш день заканчивается дома – живыми, здоровыми и с ощущением, что вы сделали все правильно. Этого я вам желаю больше всего
Поздравления с Днем национальной полиции Украины 2026: картинки
Картинки ко Дню национальной полиции 2026 / Коллаж 24 Канала
С Днем национальной полиции Украины 2026: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем полиции 2026 своими словами / Коллаж 24 Канала
Предлагаем вам еще одну подборку поздравлений ко Дню полиции – выбирайте то, что придется вам по душе больше всего.