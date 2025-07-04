Праздник перенесли на 4 июля не просто так. Дело в том, что именно в этот день в 2015 году первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве. По случаю профессионального праздника LifeStyle24 подготовил подборку поздравлений.

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День Национальной полиции Украины: поздравления в прозе и картинках

Уважаемые работники Национальной полиции Украины, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа – невероятно важна, ведь вы обеспечиваете порядок, боретесь с преступностью и защищаете граждан. Поэтому благодарим вас от всего сердца! Желаем мужества, воодушевления, силы. Будьте верными украинскому народу!

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Люкс ФМ

4 июля – особый день для работников Национальной полиции. Желаем, чтобы ваш профессиональный праздник прошел спокойно, без непредсказуемых ситуаций. Продолжайте бороться за справедливость и несите свою службу достойно и честно. Вы нужны народу Украины, особенно сейчас – во время кровавой войны, которую начала Россия.

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Национальной полиции Украины / Фото "Хочу"

Дорогие работники полиции, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья и счастья, спокойствия в личной жизни, настойчивости на работе и карьерного роста. Оставайтесь верными присяге, не теряйте уважение от общества. Спасибо за ваш профессионализм! Мирного неба над головой!

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Национальной полиции Украины / Фото "Хочу"

В сегодняшний праздничный день хочется поздравить работников Национальной полиции Украины и поблагодарить их за ежедневный нелегкий труд. Пусть в ваших домах царит мир и покой, а в коллективе – согласие и единение.

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

Уважаемые правоохранители, поздравляем вас с профессиональным праздником! У вас очень ответственная и важная работа, поэтому выполняйте ее с достоинством. Желаем, чтобы вас ежедневно поддерживали родные, друзья, близкие и коллеги, ведь так легче принимать любые решения, это помогает не выгорать, а наоборот – упорно работать и идти к успеху.