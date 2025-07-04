Свято перенесли на 4 липня не просто так. Річ у тім, що саме в цей день у 2015 році перші патрульні поліціянти склали присягу на Софійській площі у Києві. З нагоди професійного свята LifeStyle24 підготував добірку привітань.

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День Національної поліції України: привітання у прозі та картинках

Шановні працівники Національної поліції України, щиро вітаємо вас з професійним святом! Ваша робота – неймовірно важлива, адже ви забезпечуєте порядок, боретесь зі злочинністю та захищаєте громадян. Тож дякуємо вам з усього серця! Бажаємо мужності, наснаги, сили. Будьте вірними українському народу!

З Днем Національної поліції України / Фото Люкс ФМ

4 липня – особливий день для працівників Національної поліції. Бажаємо, аби ваше професійне свято пройшло спокійно, без непередбачуваних ситуацій. Продовжуйте боротися за справедливість та несіть свою службу гідно і чесно. Ви потрібні народу України, особливо зараз – у час кривавої війни, яку розпочала Росія.

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Національної поліції України / Фото "Хочу"

Дорогі працівники поліції, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам здоров'я та щастя, спокою в особистому житті, наполегливості на роботі й кар'єрного зросту. Залишайтеся вірними присязі, не втрачайте повагу від суспільства. Дякуємо за ваш професіоналізм! Мирного неба над головою!

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Національної поліції України / Фото "Хочу"

У сьогоднішній святковий день хочеться привітати працівників Національної поліції України та подякувати їм за щоденну нелегку працю. Нехай у ваших домівках панує мир і спокій, а в колективі – злагода і єднання.

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

Шановні правоохоронці, вітаємо вас з професійним святом! У вас дуже відповідальна та важлива робота, тож виконуйте її з гідністю. Бажаємо, щоб вас щодня підтримували рідні, друзі, близькі та колеги, адже так легше ухвалювати будь-які рішення, це допомагає не вигорати, а навпаки – наполегливо працювати і йти до успіху.