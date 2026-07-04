Саме тому 24 Канал зібрав красиві привітання, які можна надіслати поліцейським із нагоди їхнього професійного свята.

Радимо Дякуємо за службу: добірка найкращих привітань з Днем Національної поліції України

Привітання з Днем національної поліції України 2026 в прозі

***

Вітаю з Днем поліції! Ваша робота – це не просто служба, це вибір бути поруч із людьми тоді, коли їм найважче. Сил, витримки і нехай кожна зміна завершується благополучно.

***

З професійним святом! Те, що ви робите щодня – складно, часом небезпечно і далеко не завжди помітно збоку. Але саме завдяки вам люди почуваються трохи захищенішими. Дякую за це щиро.

***

Вітаю! Нехай цей рік принесе більше спокійних чергувань, міцного здоров'я і відчуття, що ваша праця цінується – не лише на словах, а й насправді.

***

З Днем національної поліції! Бажаю сил – фізичних і моральних, бо ваша робота вимагає і тих, і інших. Нехай вдома на вас чекають, а на службі – все йде так, як заплановано.

***

З професійним святом! У часи, коли все навколо нестабільно, важливо знати, що є люди, які тримають порядок і не здаються. Дякую, що ви є.

***

Вітаю! Нехай кожен ваш день завершується вдома – живими, здоровими і з відчуттям, що зробили все правильно. Цього вам бажаю найбільше

Привітання з Днем національної поліції України 2026 картинки



Картинки з днем національної поліції 2026 / Колаж 24 каналу





З Днем національної поліції України 2026 картинки українською / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем поліції 2026 своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для ваш ще одну добірку вітань до Дня поліції - обирайте те, що припаде вам до душі найбільше.