Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх причетних з професійним святом. Дякуємо за віддану та наполегливу роботу, яка у наш час є неймовірно важливою. Працюйте на благо України, підтримуйте порядок, не втрачайте мотивації, натхнення та сили. Український народ завжди буде пам'ятати про ваші здобутки.

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З нагоди Дня Національної поліції ми підготували добірку неймовірних привітань у картинках. Відправте чудові побажання своїм рідним, друзям, знайомим та колегам у сьогоднішнє професійне свято.

День Національної поліції України: привітання у картинках

З Днем Національної поліції України / Фото УНІАН

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Національної поліції України / Фото Telegraf

З Днем Національної поліції України / Фото sendpic.com.ua

З Днем Національної поліції України / Фото sendpic.com.ua

З Днем Національної поліції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Національної поліції України / Фото Rivne Media

З Днем Національної поліції України / Фото Рахівська міська рада

З Днем Національної поліції України / Фото Старосамбірська міська рада

Сподіваємося, що ви обрали привітання, яке сьогодні отримає хтось з близьких людей. Подякуйте їм за складну та важливу працю та не забувайте підтримувати у час війни, оскільки зараз усім потрібне рідне плече.