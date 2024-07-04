Редакция 24 Канала поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Спасибо за преданную и упорную работу, которая в наше время является невероятно важной. Работайте на благо Украины, поддерживайте порядок, не теряйте мотивации, вдохновения и силы. Украинский народ всегда будет помнить о ваших достижениях.

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По случаю Дня Национальной полиции мы подготовили подборку невероятных поздравлений в картинках. Отправьте замечательные пожелания своим родным, друзьям, знакомым и коллегам в сегодняшний профессиональный праздник.

День Национальной полиции Украины: поздравления в картинках

С Днем Национальной полиции Украины / Фото УНИАН

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Telegraf

С Днем Национальной полиции Украины / Фото sendpic.com.ua

С Днем Национальной полиции Украины / Фото sendpic.com.ua

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Rivne Media

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Раховский городской совет

С Днем Национальной полиции Украины / Фото Старосамборский городской совет

Надеемся, что вы выбрали поздравление, которое сегодня получит кто-то из близких людей. Поблагодарите их за сложную и важную работу и не забывайте поддерживать во время войны, поскольку сейчас всем нужно родное плечо.