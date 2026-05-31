Найкращі привітання із Зеленими святами 2026: теплі слова у прозі й віршах

День Святої Трійці в народі лагідно називають Зеленими святами. Цьогоріч вони припадають на 31 травня.

Якщо ви перебуваєте далеко від родини або просто хочете зранку підняти настрій друзям та колегам, тепле повідомлення чи яскрава листівка у цей день стануть чудовим проявом турботи.

Наша редакція зібрала для вас добірку найкращих привітань із Зеленими святами. Тут ви знайдете як зворушливі вірші, так і щирі слова у прозі, які відгукнуться в кожному серці, а також красиві листівки. Обирайте те привітання, яке вам найбільше до вподоби, та діліться світлом цього дня з найближчими.

Зелені свята 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

Всім серцем і душею хочу побажати вам тільки добра в це чисте та світле свято Святої Трійці. Нехай цей день дарує вам радість та зцілення, гілочки берези нехай проганяють із життя все погане, а хороше обов'язково залишається і примножується. Щастя вам!

***

Вітаю з великим святом Святої Трійці, наповненим літнім теплом та прекрасною зеленню. Нехай ваше серце не знає тривог і ви переповнювалися любов'ю, цвітінням добрих почуттів до далеких і близьких, благословенною щедрістю та безмежною вірою у краще. Нехай Свята Трійця оберігає вас, захищає від необачних слів і вчинків, вселяє у надію у найкраще.

***

У житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

***

Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров'я, добробуту в сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог дасть все, чого забажається!

***

Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.