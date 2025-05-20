Укр Рус
lifestyle 24 Привітання Останній дзвоник 2025: найгарніші привітання у картинках і словах для випускників
20 травня, 13:39
3

Останній дзвоник 2025: найгарніші привітання у картинках і словах для випускників

Влада Пономарьова
Основні тези
  • LifeStyle24 підготував привітання для випускників 2025 року у картинках, прозі та віршах.

  • Привітання містять побажання успіху, нових відкриттів та щасливих моментів у житті.

     

Свято останнього дзвоника є по-справжньому особливим для випускників. Адже вони назавжди прощаються з рідним шкільним подвір'ям та готуються до нового етапу у своєму житті.

З нагоди наближення останнього дзвоника LifeStyle24 підготував теплі привітання для цьогорічних випускників у картинках, прозі й віршах. Збережіть ці вітання собі заздалегідь та не забудьте побажати одинадцятикласникам усього найкращого.

Дивіться також Коли будемо святкувати Зелені свята у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Привітання з останнім дзвоником для випускників 2025: картинки, проза й вірші

З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!

***
Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!

***
Колись веселий дзвоник зустрічав тебе на порозі в перший клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами й щемливим ​​сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Сьогодні, я бажаю тобі знайти свою дорогу в житті. Пам'ятай, що для тебе у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші свята травня 2025 року.

***
Останній дзвоник підсумовує
Напружений навчальний рік –
Вітаємо з подією чудовою
Усіх, хто зветься "випускник"!

***
Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Вітаю із випуском й радості зичу,
Хай успіх завжди прикрашає обличчя,
Життя хай натхненням і щастям вирує,
І миті гармонії доля дарує!

***
Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!
Хай негаразди вас оминають,
А друзі й рідні поважають.
Будьте здорові, щасливі
І до навчання кмітливі!