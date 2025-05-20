Останній дзвоник 2025: найгарніші привітання у картинках і словах для випускників

Свято останнього дзвоника є по-справжньому особливим для випускників. Адже вони назавжди прощаються з рідним шкільним подвір'ям та готуються до нового етапу у своєму житті.

З нагоди наближення останнього дзвоника LifeStyle24 підготував теплі привітання для цьогорічних випускників у картинках, прозі й віршах. Збережіть ці вітання собі заздалегідь та не забудьте побажати одинадцятикласникам усього найкращого.

Дивіться також Коли будемо святкувати Зелені свята у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Привітання з останнім дзвоником для випускників 2025: картинки, проза й вірші

З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!

***

Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!

***

Колись веселий дзвоник зустрічав тебе на порозі в перший клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами й щемливим ​​сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Сьогодні, я бажаю тобі знайти свою дорогу в житті. Пам'ятай, що для тебе у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші свята травня 2025 року.

***

Останній дзвоник підсумовує

Напружений навчальний рік –

Вітаємо з подією чудовою

Усіх, хто зветься "випускник"!

***

Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю із випуском й радості зичу,

Хай успіх завжди прикрашає обличчя,

Життя хай натхненням і щастям вирує,

І миті гармонії доля дарує!

***

Нехай міцніють ваші крила,

Та долі хай будуть щасливі!

Хай негаразди вас оминають,

А друзі й рідні поважають.

Будьте здорові, щасливі

І до навчання кмітливі!