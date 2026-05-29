З останнім дзвоником 2026: теплі привітання для школярів у картинках і словах

Сьогодні, 29 травня, тисячі українських учнів почують останній дзвоник. Прощатися зі школою завжди важко, особливо на кілька місяців.

Щоб ви могли красиво привітати дітей з останнім дзвоником і підняти їм настрій, наша редакція підготувала щирі привітання у картинках і прозі.

Останній дзвоник 2026: привітання для учнів у картинках і прозі

З останнім дзвоником! Хочу побажати, щоб за літо отримані знання в голові не вкрилися павутинням, щоб часу вистачило на повний відрив. Нехай відпочинок буде яскравим і найкрутішим, нехай дні щастя тягнуться також довго, як весь навчальний рік.

З останнім дзвінком! Бажаю після втомлених шкільних буднів і старанних своїх старань зануритися у світ безтурботного літа, бажаю пристроїв свободи й мрій, бажаю тільки сонячних і яскравих днів, бажаю тільки веселощів і радості на канікулах.

Вітаю з останнім дзвінком! Бажаю відкласти ключ знань, і широко посміхаючись зайнятися відпочинком. Запастися веселощами й пустощами, витівками й бунтівливістю, щоб в наступному році вчителям не було нудно. Вбирайте в себе літнє сонечко і позитивний настрій. Гарних канікул!

Вітаю з останнім дзвоником! Це період, коли закінчується один етап і починається інший. Тому бажаю поновлення, нових ідей, натхнення, гарного відпочинку і перезавантаження перед наступним роком!

Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!

Ось і закінчилися шкільні пригоди! Дзвенить останній дзвоник! Стільки років – позаду, а попереду... попереду ціле життя! Не загадуй зараз усе суворо, просто налаштуйся на те, щоб шукати свій шлях і якщо, здається, що він знайдений... не зупинятися на досягнутому! Адже світ і людські можливості безмежні! Вітаю з останнім дзвоником!

Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити й все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.