Наша редакція зібрали щирі, красиві та зворушливі привітання з останнім дзвоником для вчительки у картинках, прозі й віршах. Вони допоможуть висловити вдячність педагогам у цей особливий день.
Привітання з останнім дзвоником для вчительки 2026: картинки, проза й вірші
Вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!
Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!
Привітання з останнім дзвоним для вчительки / Колаж 24 Каналу
Що заплановано було – усе зробили!
Хоч і затрачено енергії багато.
Та основне – дітей учили й любили
Й щодень у школі – це робота й свято!
То ж дякуємо щиро за роботу,
За свято, що в душі жило щоденно.
І за порядність, мудрість і турботу,
Яка ішла від вас до всіх натхненно.
Що ж, рік прожито й знову плани, плани…
Нові завдання десь на видноколі.
Учителі й директор в школі – це титани,
Бо це ж не просто так, а поклик долі!
Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує
З журналом під рукою на урок.
Любові в його серці не бракує
Для тих очей дитячих, як зірок,
Що зі свого світу в душу заглядають,
Чекаючи уваги й теплоти.
Й на те, про що очей зірки питають,
Учитель має честь відповісти!
Що ж можемо у святковій ейфорії
Учителям сказати щиро знов?
Спасибі за дитячі світлі мрії!
Подяка вам, шановні, за любов!
З останнім дзвоником! Ви відкривали наші здібності й таланти, огортали ниточкою за ниточкою, створюючи міцний кокон знань. Ми вчили один одного терпіння та поваги, розвиваючи чуйний внутрішній світ. Останній дзвоник продзвенить, і ваші учні як прекрасні метелики полетять пізнавати цей світ. Дякуємо, що дали можливість нам зрозуміти, хто ми, чого хочемо і як знайти своє місце в житті. Ми шануємо вас і вашу глибоку професію, будьте такими ж благородними, справжніми й сильними для всіх школярів!
Вчителю, дякуємо за ваше терпіння і золоті серця! Ми багато разом пережили за роки навчання, ми вчилися у вас не тільки історії, літератури та фізики, але і життя. Ми навчилися думати, спілкуватися, впевнено себе почувати в цьому світі завдяки вашому досвіду, любові до людей, а іноді й почуттю гумору! Добра вам, здоров'я і хороших учнів!
Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,
Прийшла пора і нам проститься,
Не буде вже уроків потім,
Ми полетимо зі школи, мов птахи.
Дякую вам за вашу нелегку працю,
Що нас ростили, вивчили, виховали,
Що прищеплювали нам любов до науки
І повагу до моралі.
Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,
Щоб щастя було в кожному вашому дні,
Нехай в житті будуть тільки солодощі,
А школа радує подвійно.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.