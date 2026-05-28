Наша редакція зібрали щирі, красиві та зворушливі привітання з останнім дзвоником для вчительки у картинках, прозі й віршах. Вони допоможуть висловити вдячність педагогам у цей особливий день.

Дивіться також Найщиріші привітання з останнім дзвоником для класного керівника 2026: гарні слова й картинки

Привітання з останнім дзвоником для вчительки 2026: картинки, проза й вірші

Вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!

***

Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Привітання з останнім дзвоним для вчительки / Колаж 24 Каналу

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили й любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

То ж дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі й директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує

З журналом під рукою на урок.

Любові в його серці не бракує

Для тих очей дитячих, як зірок,

Що зі свого світу в душу заглядають,

Чекаючи уваги й теплоти.

Й на те, про що очей зірки питають,

Учитель має честь відповісти!

Що ж можемо у святковій ейфорії

Учителям сказати щиро знов?

Спасибі за дитячі світлі мрії!

Подяка вам, шановні, за любов!

Привітання з останнім дзвоним для вчительки / Колаж 24 Каналу

***

З останнім дзвоником! Ви відкривали наші здібності й таланти, огортали ниточкою за ниточкою, створюючи міцний кокон знань. Ми вчили один одного терпіння та поваги, розвиваючи чуйний внутрішній світ. Останній дзвоник продзвенить, і ваші учні як прекрасні метелики полетять пізнавати цей світ. Дякуємо, що дали можливість нам зрозуміти, хто ми, чого хочемо і як знайти своє місце в житті. Ми шануємо вас і вашу глибоку професію, будьте такими ж благородними, справжніми й сильними для всіх школярів!

***

Вчителю, дякуємо за ваше терпіння і золоті серця! Ми багато разом пережили за роки навчання, ми вчилися у вас не тільки історії, літератури та фізики, але і життя. Ми навчилися думати, спілкуватися, впевнено себе почувати в цьому світі завдяки вашому досвіду, любові до людей, а іноді й почуттю гумору! Добра вам, здоров'я і хороших учнів!

Привітання з останнім дзвоним для вчительки / Колаж 24 Каналу

***

Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,

Прийшла пора і нам проститься,

Не буде вже уроків потім,

Ми полетимо зі школи, мов птахи.

Дякую вам за вашу нелегку працю,

Що нас ростили, вивчили, виховали,

Що прищеплювали нам любов до науки

І повагу до моралі.

Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,

Щоб щастя було в кожному вашому дні,

Нехай в житті будуть тільки солодощі,

А школа радує подвійно.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.