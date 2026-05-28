Наша редакция собрали искренние, красивые и трогательные поздравления с последним звонком для учительницы в картинках, прозе и стихах. Они помогут выразить благодарность педагогам в этот особый день.
Смотрите также Самые искренние поздравления с последним звонком для классного руководителя 2026: красивые слова и картинки
Поздравления с последним звонком для учительницы 2026: картинки, проза и стихи
Поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!
***
Сегодняшний день – это время отметить ваш труд, терпение и преданность. Ваши усилия формируют будущее поколение, и мы очень благодарны за важный вклад в его развитие. Пусть этот последний звонок подарит радость, отдых и вдохновение для дальнейших творческих свершений!
Поздравление с последним звонком для учительницы / Коллаж 24 Канала
***
Що заплановано було – усе зробили!
Хоч і затрачено енергії багато.
Та основне – дітей учили й любили
Й щодень у школі – це робота й свято!
То ж дякуємо щиро за роботу,
За свято, що в душі жило щоденно.
І за порядність, мудрість і турботу,
Яка ішла від вас до всіх натхненно.
Що ж, рік прожито й знову плани, плани…
Нові завдання десь на видноколі.
Учителі й директор в школі – це титани,
Бо це ж не просто так, а поклик долі!
***
Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує
З журналом під рукою на урок.
Любові в його серці не бракує
Для тих очей дитячих, як зірок,
Що зі свого світу в душу заглядають,
Чекаючи уваги й теплоти.
Й на те, про що очей зірки питають,
Учитель має честь відповісти!
Що ж можемо у святковій ейфорії
Учителям сказати щиро знов?
Спасибі за дитячі світлі мрії!
Подяка вам, шановні, за любов!
Поздравление с последним звоном для учительницы / Коллаж 24 Канала
***
С последним звонком! Вы открывали наши способности и таланты, окутывали ниточкой за ниточкой, создавая крепкий кокон знаний. Мы учили друг друга терпению и уважению, развивая чуткий внутренний мир. Последний звонок прозвенит, и ваши ученики как прекрасные бабочки полетят познавать этот мир. Спасибо, что дали возможность нам понять, кто мы, чего хотим и как найти свое место в жизни. Мы чтим вас и вашу глубокую профессию, будьте такими же благородными, настоящими и сильными для всех школьников!
***
Учитель, благодарим за ваше терпение и золотые сердца! Мы много вместе пережили за годы учебы, мы учились у вас не только истории, литературы и физики, но и жизни. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать в этом мире благодаря вашему опыту, любви к людям, а иногда и чувству юмора! Добра вам, здоровья и хороших учеников!
Поздравление с последним звонком для учительницы / Коллаж 24 Канала
***
Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,
Прийшла пора і нам проститься,
Не буде вже уроків потім,
Ми полетимо зі школи, мов птахи.
Дякую вам за вашу нелегку працю,
Що нас ростили, вивчили, виховали,
Що прищеплювали нам любов до науки
І повагу до моралі.
Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,
Щоб щастя було в кожному вашому дні,
Нехай в житті будуть тільки солодощі,
А школа радує подвійно.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.