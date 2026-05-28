Наша редакция собрали искренние, красивые и трогательные поздравления с последним звонком для учительницы в картинках, прозе и стихах. Они помогут выразить благодарность педагогам в этот особый день.

Поздравления с последним звонком для учительницы 2026: картинки, проза и стихи

Поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!

***

Сегодняшний день – это время отметить ваш труд, терпение и преданность. Ваши усилия формируют будущее поколение, и мы очень благодарны за важный вклад в его развитие. Пусть этот последний звонок подарит радость, отдых и вдохновение для дальнейших творческих свершений!

Поздравление с последним звонком для учительницы / Коллаж 24 Канала

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили й любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

То ж дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі й директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує

З журналом під рукою на урок.

Любові в його серці не бракує

Для тих очей дитячих, як зірок,

Що зі свого світу в душу заглядають,

Чекаючи уваги й теплоти.

Й на те, про що очей зірки питають,

Учитель має честь відповісти!

Що ж можемо у святковій ейфорії

Учителям сказати щиро знов?

Спасибі за дитячі світлі мрії!

Подяка вам, шановні, за любов!

***

С последним звонком! Вы открывали наши способности и таланты, окутывали ниточкой за ниточкой, создавая крепкий кокон знаний. Мы учили друг друга терпению и уважению, развивая чуткий внутренний мир. Последний звонок прозвенит, и ваши ученики как прекрасные бабочки полетят познавать этот мир. Спасибо, что дали возможность нам понять, кто мы, чего хотим и как найти свое место в жизни. Мы чтим вас и вашу глубокую профессию, будьте такими же благородными, настоящими и сильными для всех школьников!

***

Учитель, благодарим за ваше терпение и золотые сердца! Мы много вместе пережили за годы учебы, мы учились у вас не только истории, литературы и физики, но и жизни. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать в этом мире благодаря вашему опыту, любви к людям, а иногда и чувству юмора! Добра вам, здоровья и хороших учеников!

***

Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,

Прийшла пора і нам проститься,

Не буде вже уроків потім,

Ми полетимо зі школи, мов птахи.

Дякую вам за вашу нелегку працю,

Що нас ростили, вивчили, виховали,

Що прищеплювали нам любов до науки

І повагу до моралі.

Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,

Щоб щастя було в кожному вашому дні,

Нехай в житті будуть тільки солодощі,

А школа радує подвійно.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.