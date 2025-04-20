Щирі привітання з Великоднем 2025: найтепліші побажання у прозі та віршах
- Християни святкують Великдень 20 квітня 2025 року разом із родиною та друзями.
- LifeStyle24 підготував щирі привітання з Великоднем у картинках, прозі та віршах.
Віряни дочекалися найбільшого християнського свята – Великодня. Сьогодні, 20 квітня, християни святкуватимуть його разом зі своїми рідними та друзями.
У цей світлий день люди прагнуть здійснювати свої мрії та побажання, обмінюються привітаннями та знаками уваги. LifeStyle24 підготував найщиріші привітання з Великоднем у картинках, прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття.
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Привітання з Великоднем 2025: картинки, проза й вірші
З Великоднем! Христос Воскрес, добро перемогло зло. У це світле свято я бажаю миру і добробуту. Нехай життя буде яскравим, теплим і ласкавим, як травневе сонце.
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З Христовим Воскресінням! Нехай світле свято Великодня подарує тепло і світло вашій оселі, нехай радість ваших сердець буде невичерпною, а віра зміцнюється з кожним днем. Нехай дні вашого життя будуть наповнені надією і натхненням, а доброта і любов супроводжують вас на кожному кроці.
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Бажаю, щоб у ваші двері завжди стукали тільки добрі та радісні події, у вікно, щоб світило яскраве сонечко, а в душі завжди співали чудові птахи. Миру вам, гармонії, тепла, кохання та гарного настрою. Зі святом Великодня!
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Воскрес Христос! Христос Воскрес! Бажаю, щоб у ваш дім приходили лише добрі звістки. Щоб життя було прикрашене щастям, наповнене світлом і оточене добробутом. Нехай не тьмяніє радість у ваших очах, нехай завжди горить любов у ваших серцях, нехай віра завжди допомагає вам у житті. З Пасхою!
***
"Христос Воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості й щасті.
Паски посвятимо, і згадаємо рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку, щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
***
Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону —
Хай плине достаток до вашого дому.
Ще можна поставити меду горнятко
Щоб справи у вас цілий рік ішли гладко.
Христос Воскрес!
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
За Великдень!