Світлої долі та гарного настрою: красиві картинки-привітання з Великоднем

Для греко-католиків і православних вірян Великдень настане 20 квітня. Традиційно це свято припадає на неділю, адже саме у цей день воскрес Ісус Христос.

На Великдень християни зазвичай йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, хрін та сіль. Після служби Божої, сім'ї збираються за великим святковим столом. В Україні, до речі, є цікава традиція – битися писанками. У кого з родини яйце не розіб'ється, той і сильніший, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Наближається Великдень 2025: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Наша редакція підготувала красиві привітання з Великоднем у картинках і листівках, які ви можете надіслати своїм рідним, друзям, колегам і знайомим у свято. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час.

Привітання з Великоднем 2025: картинки й листівки

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Підніміть настрій своїм близьким у найсвітліше свято року. Не забудьте надіслати ці картинки-привітання 20 квітня!