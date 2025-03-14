Ці 5 давніх українських імен стали основою для багатьох прізвищ: перевірте своє у списку
- Багато українських прізвищ походять від імен.
- Приклади прізвищ: від Євстафія – Стах, від Конона – Конь, від Кузьми – Кучма, від Лука – Локша, від Захарія – Сокира.
Багато українських прізвищ мають глибоке історичне коріння й походять від імен. Вони навіть збереглися до наших часів.
Процес їх утворення тривав століттями й залежав від регіональних особливостей. LifeStyle24 з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Василя Ірклієвського розповідає про давні українські імена, що стали основою для прізвищ.
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Добірка українських імен, які стали основою для прізвищ
Наші предки нерідко формували прізвища від імен. Однак з часом ці варіанти змінювалися під впливом регіональних діалектів. Деякі з прізвищ настільки видозмінилися, що сьогодні вже складно дізнатися їхнє початкове звучання. Наприклад, від імені Євстафій утворилися такі варіанти, як Стах, Стех, Стешко, Стежко й Стежка. Вони з'явилися внаслідок спрощення та скорочення слова, що колись було поширеним явищем у розмовній мові.
Водночас подібні зміни відбувалися і з іншими іменами. Так, ім'я Конон стало основою для прізвищ: Конь, Кінь, Конега, Конюга й Конюра. У давнину ці форми могли асоціюватися з витривалістю або силою, що також впливало на їхнє поширення серед народу.
До того ж із давньогрецького імені Кузьма утворилися такі прізвища, як Кузма, Куцма, Кучма, Кушма, а від Лука – Лока, Локша, Лукша. Вплив діалектних особливостей можна також помітити й у прізвищах, сформованих від імені Сава – Саба, Шаба, Шебель, Щебель, Щабель, Сабаль, Шабаль.
Які ще прізвища утворилися від імен
Що цікаво, чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Захарій, що має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять". До таких варіантів належать: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухар, Чахар і Чагар.
Крім цього, родові імена Микойда, Макойда, Макоїд, Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха, Кула, Куликуликовський, Микули, Кулик, Куль, Кульчицький, Кулак, Кулаковський, Коликоликовський, Куликовський, Кулеш, Кулиш, Куліш, Кулішевський, Миколас, Клас, Клос, Колос – могли свідчити про те, що предок цієї особи був сином Миколи.