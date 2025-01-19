Надзвичайно гарні та охайні люди: добірка українських прізвищ, які давали за зовнішністю

У давнину наші предки часто утворювали прізвища на основі характеру та професії людини. Втім, нерідко можна було почути родові імена, які давали за зовнішнім виглядом їх носіїв.

Такі прізвища могли бути символічними або жартівливими, підкреслюючи унікальність своїх власників. 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, утворені від зовнішності людини.

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Добірка українських прізвищ, які давали за зовнішнім виглядом

Якщо хтось мав яскраво виражену рису обличчя або помітну особливість зовнішності, то наші пращури це легко використовували для створення прізвища. Так, у давнину з'являлися поширені родові імена, утворені через колір волосся, зокрема чорний і рудий. До таких прізвищ належать: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорне, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко й Рижак. Водночас сивоволосим належали родові імена – Сивий, Сивенький, Сивак і Сідак.

Крім цього предки давали людям особливі прізвища, що стосуються наявністю чи відсутністю бороди та вусів: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода, Голобородько та Безбородько.

Що цікаво, наші пращури відзначали надзвичайно гарних людей відповідними родовими іменами. Такі люди легко справляли гарне враження, тому подобалися іншим. Серед цих прізвищ: Мальований, Красота, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий і Принадний.

Прізвища, які давали за зовнішнім виглядом / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на особливості зовнішності

Ймовірно, прізвища Дженджера, Джинджиристий, Чепурний, Модний та Галянт мали чоловіки й жінки, які полюбляли дбати про себе й особливо стежили за модою. Такі люди проводили багато часу за вибором стильних образів або доглядом за обличчям.

Втім, деякі особистості могли й не подобатися своєму оточенню, тому отримували відповідні прізвища. Так, родові імена Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязний, Зальопаний і Нечистяк, вказують на те, що людина була досить неохайною.