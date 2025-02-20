33 українські прізвища, які належали людям з незвичайними зачісками: перевірте своє

В Україні нерідко вигадували прізвища з огляду на характерні риси людини. Так, зовнішність, зокрема зачіска, могла стати основою для родового імені.

Подібні прізвища вважалися досить незвичними в давнину, але в сучасному світі їх можна доволі часто почути. Про родові імена, які давали людям з особливими зачісками – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які мали власники особливих зачісок

Для наших пращурів волосся мало не лише естетичне, а й соціальне та символічне значення. Наприклад, козацький оселедець символізував мужність, а довге кучеряве волосся часто асоціювалося з красою. Саме тому в народі закріплювалися прізвища, що відображали особливості людини.

Колись чоловіки часто носили чуби, а серед козаків був популярним оселедець – довге пасмо волосся на голеній голові. Цей звичай перетворився на прізвища, які походять від слова "чуб": Чубай, Чубаха, Чубар, Чубей, Чубатько, Чубир, Чупрун і Чуприна. Такі прізвища могли давати людям, у яких була виразна зачіска.

Водночас люди з густим або кучерявим волоссям часто отримували зовсім інші прізвища. Серед таких родових імен: Кудла, Кудрик, Кудря, Кудрявець, Пелешок, Пелех, Пелехатий, Кошла, Кошлай, Кошлак, Кошлатий, Патлаха і Патлай. Ці прізвища належали людям з довгим волоссям, яке помітно виділяло їх серед інших.

Крім цього, колір зачіски також мав важливе значення під час утворення родових імен. Так, від слова "чорний" сформувалося чимало прізвищ. Серед них: Чорний, Чорняк, Чорнявий, Чорненький, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернега, Черніга, Чернета, Черниш і Чорниш. У давнину такі родові імена давали людям із темним волоссям, що виділяло їх серед світловолосих односельців.

Людина з незвичайною зачіскою / Фото Freepik

Які існують прізвища, значення яких неможливо вгадати

У минулому нерідко незвичайні слова ставали основою для прізвищ. В Україні можна зустріти родові імена, які походять від назв професій, тварин або навіть їжі. Почувши ці прізвища, наші пращури могли дізнатися багато про їх власників. До таких родових імен належать:

Говоруха – трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні.

Бабій – прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини.

Бевзь – означає "нерозумна людина" та має 3 власники в Україні.

Малай – прізвище означає "вид кукурудзяного або горохового хліба" та має 1203 носії в Україні.

Більшість таких родових імен може звучати доволі просто, але водночас вони мають цікаве значення.