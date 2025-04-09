Мають псевдолатинське походження: 19 українських прізвищ, які утворилися як жарт

Чимало українських прізвищ утворилися завдяки поєднанню певних суфіксів. Саме вони часто вказували на походження родових імен.

Так, наприклад, усі слова, які мають латинське коріння, містять суфікс "-ус". Втім, під час формування прізвища наші предки використовували його зовсім з іншою метою, розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка прізвищ псевдолатинського походження

У давнину наші предки полюбляли жартувати та веселитися, тому нерідко утворювали прізвища, які мали дещо гумористичний відтінок. Для того щоб когось насмішити, пращури використовували суфікс "-ус" та додавали його до звичайного імені. Саме так і утворювалися псевдолатинські прізвища. Ба більше, їх часто давали тим, хто хотів здаватися аристократом. До таких прізвищ належать:

Левус;

Ілюс;

Дмитрус;

Гринус;

Микус;

Матеус;

Милькус;

Климус;

Федус.

Крім цього, люди формували такі прізвища з огляду на професію предка. Водночас ці родові імена могли з'явитися завдяки звичайним іменникам і дієсловам. Серед таких прізвищ:

Лигус – "лигати";

Теребус – "теребити";

Димус – "дим";

Ходус – "ходити";

Ракус – "рак";

Мандрус – "мандрувати";

Ярмус – "ярмо";

Бігус – "бігти";

Дерус – "дерти";

Баюс – "баяти".

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Прізвища, які мають латинське походження

За словами дослідника Юліана Редька, лише два прізвища мають латинське коріння. Це родові імена – Манус, що означає "рука", та Літус, яке перекладається як "берег".

Однак Редько зауважив, що такі прізвища можуть також походити з української мови та трактуватися як "манити" та "літати" відповідно.