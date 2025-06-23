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23 червня, 11:29
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У вашому роду були угорці, поляки й румуни: добірка прізвищ, що вказують на інші національності

Влада Пономарьова
Основні тези
  • В Україні існують прізвища польського, угорського та румунського походження, які збереглися з давніх часів.
  • Багато з цих прізвищ можуть розповідати про риси характеру або рід діяльності предків.

В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Багато з них утворилися ще в давні часи та збереглися до сьогодні.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька підготував добірку українських прізвищ, які вказують на інші національності. У переліку можна побачити родові імена польського, угорського та румунського походження.

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Добірка українських прізвищ польського походження

Більшість українських родових імен польського походження утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. У сучасному світі таких прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Що цікаво, частина з них утворена від певних польських слів. Серед таких родових імен:

  • Лендєл – 1530 носіїв;
  • Поляк – 3824 носії;
  • Ляшко – 4244 носії;
  • Лещук – 1829 носіїв;
  • Ляхович – 2396 носіїв;
  • Лещенко – 12 077 носіїв;
  • Лях – 6612 носіїв;
  • Ляховець – 561 носій.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Добірка прізвищ, які мають угорське коріння

Прізвища угорського походження виникли ще у давнину. Власники цих родових імен здебільшого проживають на Закарпатті. До прізвищ, які мають угорське коріння, належать:

  • Мадярчик – 24 носії;
  • Мадзар – 30 носіїв;
  • Маджара – 369 носіїв;
  • Угрін – 196 носіїв;
  • Мадяр – 1217 носіїв.

Добірка українських прізвищ румунського походження

У давнину наші предки нерідко мали прізвища з румунським корінням. Багато таких родових імен можуть розповісти про риси характеру та рід діяльності своїх власників у давнину. Серед таких прізвищ:

  • Влох – 340 носіїв;
  • Волоський – 117 носіїв;
  • Олах – 151 носій;
  • Волощук – 10 031 носій;
  • Олашин – 502 носії;
  • Волощенко – 2206 носіїв.