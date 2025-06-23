У вашому роду були угорці, поляки й румуни: добірка прізвищ, що вказують на інші національності
- В Україні існують прізвища польського, угорського та румунського походження, які збереглися з давніх часів.
- Багато з цих прізвищ можуть розповідати про риси характеру або рід діяльності предків.
В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Багато з них утворилися ще в давні часи та збереглися до сьогодні.
LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька підготував добірку українських прізвищ, які вказують на інші національності. У переліку можна побачити родові імена польського, угорського та румунського походження.
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Добірка українських прізвищ польського походження
Більшість українських родових імен польського походження утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. У сучасному світі таких прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Що цікаво, частина з них утворена від певних польських слів. Серед таких родових імен:
- Лендєл – 1530 носіїв;
- Поляк – 3824 носії;
- Ляшко – 4244 носії;
- Лещук – 1829 носіїв;
- Ляхович – 2396 носіїв;
- Лещенко – 12 077 носіїв;
- Лях – 6612 носіїв;
- Ляховець – 561 носій.
Добірка прізвищ, які мають угорське коріння
Прізвища угорського походження виникли ще у давнину. Власники цих родових імен здебільшого проживають на Закарпатті. До прізвищ, які мають угорське коріння, належать:
- Мадярчик – 24 носії;
- Мадзар – 30 носіїв;
- Маджара – 369 носіїв;
- Угрін – 196 носіїв;
- Мадяр – 1217 носіїв.
Добірка українських прізвищ румунського походження
У давнину наші предки нерідко мали прізвища з румунським корінням. Багато таких родових імен можуть розповісти про риси характеру та рід діяльності своїх власників у давнину. Серед таких прізвищ:
- Влох – 340 носіїв;
- Волоський – 117 носіїв;
- Олах – 151 носій;
- Волощук – 10 031 носій;
- Олашин – 502 носії;
- Волощенко – 2206 носіїв.