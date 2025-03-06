Ці 15 прізвищ давали лише добрим і ласкавим людям: перевірте своє у списку

У давнину наші предки часто утворювали прізвища з огляду на риси характеру людини. Так, якщо хтось постійно робив лише добрі справи, то отримував відповідне родове ім'я.

24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які давали лише ласкавим людям. Ці родові імена належали тим, кого особливо поважали в народі.

Цікаво 5 стародавніх українських імен, які стали основою для прізвищ: перевірте своє у списку

Добірка українських прізвищ, які належали добрим і ласкавим людям

Добрим і ласкавим людям нерідко давали прізвища, що підкреслювали їхню лагідність, доброзичливість та щирість. Подібні родові імена походять від слів, які символізують доброту, любов і тепле ставлення до інших. Наші пращури давали ці прізвища щирим людям, які зазвичай мали спокійний і м'який характер. До таких родових імен належать:

Любий – ним можуть похизуватися 343 українці.

– ним можуть похизуватися 343 українці. Солодкий – 1933 людини має це прізвище.

– 1933 людини має це прізвище. Святий – відомо про 267 носіїв цього родового імені.

– відомо про 267 носіїв цього родового імені. Добрий – це прізвище можна назвати рідкісним, адже відомо про 156 його власників.

– це прізвище можна назвати рідкісним, адже відомо про 156 його власників. Шовковий – 350 українців мають це прізвище.

– 350 українців мають це прізвище. Оксамитний – налічується 154 представники такого прізвища.

– налічується 154 представники такого прізвища. Тихий – відомо про 1154 носії цього прізвища.

– відомо про 1154 носії цього прізвища. Благий – налічується 519 власників родового імені.

– налічується 519 власників родового імені. Тихун – ним може похизуватися 113 людей.

– ним може похизуватися 113 людей. Делікатний – відомо про 251 носія цього прізвища.

– відомо про 251 носія цього прізвища. Ласкавий – 306 власників цього родового імені.

– 306 власників цього родового імені. Тишко – наразі в Україні мешкають 1118 представників цього прізвища.

– наразі в Україні мешкають 1118 представників цього прізвища. Тихенький – вважається рідкісним, адже відомо про 75 носіїв.

– вважається рідкісним, адже відомо про 75 носіїв. Коханий – рідкісне прізвище, яке має 133 людини.

– рідкісне прізвище, яке має 133 людини. Мирний – налічується 874 власники цього родового імені.

Прізвища, які давали добрим людям / Фото Freepik

Які прізвища давали розумним і кмітливим людям

Люди з такими прізвищами часто були освіченими та полюбляли здобувати нові знання. Переважно власники цих родових імен займали важливі посади в суспільстві або вважалися авторитетами у своїй громаді. Слова цих людей мали вагу, тому до них часто дослухалися під час прийняття важливих рішень. Крім цього, пращури давали подібні прізвища тим, хто вмів швидко знаходити вихід із найскладніших ситуацій. До родових імен, які належали розумним людям, належать: Мудрий, Мудрик, Мудрак, Мудрець, Головач, Змислий, Мудрецький, Голова й Розумнюк.