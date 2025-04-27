Що не можна робити у Провідну неділю 2025: головні заборони цього дня

Цьогоріч Провідна неділя припадає на 27 квітня. У цей день християни вшановують пам'ять померлих, моляться за упокій їхніх душ, відвідують кладовища та запалюють свічки.

Віряни мають знати, що на Провідну неділю діють певні важливі заборони, яких варто дотримуватися. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці



Що не можна робити у Провідну неділю

Не варто починати нові справи.

Не слід розповідати комусь свої плани.

Не рекомендується брати з собою на кладовище маленьких дітей та вагітних жінок.

Не можна нести на кладовище штучні квіти та вінки.

Не варто відмовляти у допомозі бідним та нужденним.

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.

Не можна споживати їжу на кладовищі.

Не варто слухати музику й розважатися на цвинтарі.

Провідна неділя 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Провідну неділю

Якщо сьогодні вмитися джерельною водою, то будете жити в достатку весь рік.

Якщо помити ікони цією ж водою, то притягнете в родину добробут і щастя.

Якщо самотні дівчата та хлопці не підуть до церкви, то не знайдуть свою другу половинку до наступного року.

Якщо у Провідну неділю піде дощ, то Бог не відпустив чиїсь гріхи, тому це плаче душа того вірянина.

Якщо помолитися вранці, то життя буде довгим і щасливим.

Якщо вам цікаво дізнатися, яке сьогодні, 27 квітня, церковне свято, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.