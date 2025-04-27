Віряни мають знати, що на Провідну неділю діють певні важливі заборони, яких варто дотримуватися. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у Провідну неділю
- Не варто починати нові справи.
- Не слід розповідати комусь свої плани.
- Не рекомендується брати з собою на кладовище маленьких дітей та вагітних жінок.
- Не можна нести на кладовище штучні квіти та вінки.
- Не варто відмовляти у допомозі бідним та нужденним.
- Не слід займатися важкою фізичною роботою.
- Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.
- Не можна споживати їжу на кладовищі.
- Не варто слухати музику й розважатися на цвинтарі.
Провідна неділя 2025 / Фото Freepik
Народні прикмети на Провідну неділю
- Якщо сьогодні вмитися джерельною водою, то будете жити в достатку весь рік.
- Якщо помити ікони цією ж водою, то притягнете в родину добробут і щастя.
- Якщо самотні дівчата та хлопці не підуть до церкви, то не знайдуть свою другу половинку до наступного року.
- Якщо у Провідну неділю піде дощ, то Бог не відпустив чиїсь гріхи, тому це плаче душа того вірянина.
- Якщо помолитися вранці, то життя буде довгим і щасливим.
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