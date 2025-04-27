Віряни мають знати, що на Провідну неділю діють певні важливі заборони, яких варто дотримуватися. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Провідну неділю

Не варто починати нові справи.

Не слід розповідати комусь свої плани.

Не рекомендується брати з собою на кладовище маленьких дітей та вагітних жінок.

Не можна нести на кладовище штучні квіти та вінки.

Не варто відмовляти у допомозі бідним та нужденним.

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.

Не можна споживати їжу на кладовищі.

Не варто слухати музику й розважатися на цвинтарі.

Провідна неділя 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Провідну неділю

Якщо сьогодні вмитися джерельною водою, то будете жити в достатку весь рік.

Якщо помити ікони цією ж водою, то притягнете в родину добробут і щастя.

Якщо самотні дівчата та хлопці не підуть до церкви, то не знайдуть свою другу половинку до наступного року.

Якщо у Провідну неділю піде дощ, то Бог не відпустив чиїсь гріхи, тому це плаче душа того вірянина.

Якщо помолитися вранці, то життя буде довгим і щасливим.

Якщо вам цікаво дізнатися, яке сьогодні, 27 квітня, церковне свято, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.