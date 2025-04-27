Верующие должны знать, что на Проводное воскресенье действуют определенные важные запреты, которых следует придерживаться. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Проводное воскресенье

Не стоит начинать новые дела.

Не следует рассказывать кому-то свои планы.

Не рекомендуется брать с собой на кладбище маленьких детей и беременных женщин.

Нельзя нести на кладбище искусственные цветы и венки.

Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Не следует заниматься тяжелой физической работой.

Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.

Нельзя потреблять пищу на кладбище.

Не стоит слушать музыку и развлекаться на кладбище.

Проводное воскресенье 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Проводное воскресенье

Если сегодня умыться родниковой водой, то будете жить в достатке весь год.

Если помыть иконы этой же водой, то притянете в семью благосостояние и счастье.

Если одинокие девушки и парни не пойдут в церковь, то не найдут свою вторую половинку до следующего года.

Если в Проводное воскресенье пойдет дождь, то Бог не отпустил чьи-то грехи, поэтому это плачет душа того верующего.

Если помолиться утром, то жизнь будет долгой и счастливой.

Если вам интересно узнать, какой сегодня, 27 апреля, церковный праздник, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.