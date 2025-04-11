5 рідкісних імен для дівчаток, які запам'ятаються кожному

Все частіше батьки звертаються до забутих імен, коли думають про те, як назвати дитину. Саме рідкісні варіанти допоможуть малечі виділятися серед інших.

LifeStyle24 розповідає про незвичні імена для дівчаток, які всім сподобаються. Ці варіанти мають давню історію та цікаве значення, на яке слід звернути увагу майбутнім батькам доньок.

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Добірка рідкісних жіночих імен

Каміла

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та трактується як "служителька храму". Зазвичай так називають сильних жінок, які мають внутрішній стрижень. Каміли не бояться ставити собі мету та досягати її будь-якими способами. Такі дівчата можуть легко очолити команду та стати лідерами.

Аміна

Таке ім'я має арабське коріння та означає "берегиня" або "та, що перебуває у безпеці". Його власниці відзначаються працьовитістю та відповідальністю, тому готові присвятити свій вільний час улюбленій справі. Представниці цього імені мають велике коло спілкування, якому завжди будуть раді допомогти. Аміни – дуже комунікабельні та чесні, тому легко притягують нові знайомства.

Ніколь

Ім'я Ніколь має давньогрецьке і французьке походження та означає "переможниця народів". Його представниці відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого. Власниці цього імені мають багато можливостей стати успішними у різних сферах діяльності.

Рідкісні жіночі імена / Фото Freepik

Ельвіра

Це давньогерманське ім'я, що перекладається як "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна". Водночас існує версія, що з іспанської мови воно трактується як "та, хто всіх оберігає" або "захисна". Ельвіри не бояться відстоювати власну думку та ставати на захист своїх рідних і друзів. Такі жінки хочуть побудувати міцну родину, тому не погоджуватимуться на несерйозні стосунки.

Каталея

За однією з версій, це ім'я має іспанське походження та походить від назви квітки. Крім цього, воно може означати "добра та чиста душа". У давнину так називали представниць шляхетських родин. У сучасному світі Каталеї мають багато прихильників, бо відзначаються особливою енергетикою. Ці жінки володіють харизмою, що дозволяє їм приваблювати однодумців.

Які існують маловідомі імена для дівчаток

Ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць аристократії. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем.

Водночас маловідоме ім'я Летиція має також латинське походження та означає "радість". У римській міфології так звали богиню радощів й веселощів. Водночас відомою власницею цього імені є королева Іспанії. Такі жінки мають багату уяву та легко адаптуються до змін.