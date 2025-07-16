5 рідкісних імен польського походження, які ви почуєте вперше

Старовинні імена польського походження поступово повертаються в моду. Хоч вони й не зустрічаються нині доволі часто, ці варіанти зберігають у собі енергію предків.

У давнину ці імена були поширені серед польської шляхти, середньовічних князів і княгинь, а сьогодні можуть стати натхненням для тих, хто шукає щось автентичне й значуще. Детальніше про них – пише LifeStyle24.

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Добірка імен польського походження, які вважаються рідкісними

Мешко

Це старопольське ім'я, яке стало відомим завдяки Мешку I, князю, з якого почалася польська династія П'ястів. Ймовірно, воно є формою варіанту імені Мечислав, яке трактується як "прославлений мечем".

Ратибор

Це ім'я має слов'янське походження та означає "воїн" або "захисник". У давнину воно нерідко належало князям, тому може свідчити про аристократичне коріння.

Гнівослав

Ім'я Гнівослав має також давньослов'янське коріння та перекладається як "славний гнівом" або "той, чий гнів приносить славу". Можливо, так називали войовничих чоловіків, які демонстрували силу та непокірність.

Імена польського походження для дітей / Фото Freepik

Гальшка

Згідно з однією з версій, це зменшувальна форма імені Єлизавета, що трактується як "Божа обітниця". Його можна було часто почути серед польської шляхти. Що цікаво, ім'я Гальшка належало Гальшці Острозькій, княгині та меценатці.

Домбрувка

Це ім'я польського походження, ймовірно, пов'язане з природою. Саме тому може означати "дуб" або "дівчина з дубового гаю". Власниці цього імені відзначаються любов'ю до природи та витривалістю.

Які прізвища вказують на польське походження?

Більшість українських родових імен польського походження утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. У сучасному світі таких прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Що цікаво, частина з них утворена від певних польських слів. Серед таких родових імен: