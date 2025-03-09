6 рідкісних жіночих імен, які не втрачають своєї популярності

У світі мода постійно змінюється, але деякі з імен досі залишаються доволі поширеними. Хоч їх досить рідко можна почути, вони продовжують мати попит серед батьків.

24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку рідкісних жіночих імен, які не втрачають своєї популярності. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок.

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Добірка рідкісних жіночих імен, які не втрачають своєї популярності

Лідія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "та, що з Лідії". Його представниці мають спокійний характер та гострий розум. Лідії цінують гармонію та комфорт і вміють підтримати близьких. Такі жінки – дуже відповідальні та надійні, тому легко досягають успіху у будь-якій сфері.

Емілія

Ім'я Емілія має латинське коріння та трактується як "суперниця". Його власниці – дуже енергійні, амбітні та цілеспрямовані. Вони не бояться викликів і завжди йдуть до своєї мети. Водночас Емілії можуть бути чутливими та емоційними, адже глибоко переживають як за свої, так і за проблеми інших людей.

Мирослава

Це ім'я має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають розсудливих, неконфліктних і спокійних жінок. Вони намагаються розв'язати проблеми лише мирним шляхом. Мирослави – цілеспрямовані та наполегливі, тому легко виконують будь-які завдання.

Рідкісні жіночі імена / Фото Freepik

Олівія

Ім'я Олівія має латинське коріння та перекладається як "оливка" або "оливкове дерево". Такі жінки зазвичай сповнені ніжності й харизми. Вони вміють притягувати до себе людей і легко знаходити спільну мову з різними особистостями. Олівії часто мають гарне почуття стилю та ораторські здібності.

Єва

Таке ім'я має давньоєврейське походження та означає "та, що дає життя". Його власниці – розумні жінки, які мають гарну інтуїцію. Ці дівчата завжди впевнені в собі та знають, чого хочуть. Однак Єви можуть бути досить загадковими та непередбачуваними.

Сабіна

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та трактується як "та, хто належить до племені сабінів". Такі жінки – елегантні, витончені, але водночас дуже вперті й рішучі. Власниці цього імені постійно прагнуть виділятися й робити щось грандіозне в житті. Сабіни віддані тим, кого люблять, але з незнайомцями можуть бути холодними або навіть недоступними.

Які імена стали основою для прізвищ

Чимало українських прізвищ походять від імен людей. Такі родові імена формувалися ще за козацьких часів. Вони не лише свідчать про походження людини, а й зберігають національну самобутність. Що цікаво, чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Захарій, що має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять". До таких варіантів належать: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухар, Чахар і Чагар.

Крім цього, старовинні прізвища, утворені від імені Дмитро, що має давньогрецьке походження та означає "присвячений богині Деметрі", досить популярні серед українців. Дмитрик, Митик, Мотик, Мотика – поширені родові імена, тому їх представники живуть в усіх областях України.