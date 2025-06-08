Завтра – Белый понедельник 2025: традиции и запреты этого дня
- Белый понедельник в Украине отмечают на следующий день после Троицы, в этом году 9 июня.
В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым трудом, конфликтовать или начинать новые проекты.
Уже завтра, 9 июня, в Украине будут отмечать Белый понедельник. Этот праздник ежегодно приходится на следующий день после Троицы.
О традициях и запретах Белого понедельника – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Белый понедельник 2025
- Не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.
- Не следует спорить, ссориться и ругаться.
- Не стоит отправляться в дальние поездки.
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не рекомендуется начинать важные или масштабные дела, например, ремонт или новые проекты.
Традиции Белого понедельника 2025 года
За рубежом этот день известен под названием WhitMonday, которая происходит от слова Whitsunday. Именно так называют праздник Троицы в англоязычных странах. Согласно одной из версий, название Белый понедельник связано с белым нарядом, которое носили новокрещеные верующие в древности. Такая одежда символизировала духовную чистоту, обновление души и принятие веры, ведь именно этот цвет считается символом очищения и нового начала.
В Украине этот день имеет особую атмосферу. Семьи устраивают праздничные обеды, обращаются к Богу с молитвами и благодарностями, а еще – пытаются провести день в мире и покое.
А в некоторых странах Западной Европы Белый понедельник – это официальный выходной. Так, люди имеют еще один день для отдыха после празднования Троицы, во время которого собираются с семьями, молятся, посещают церковные службы и просто наслаждаются уютным временем вместе.