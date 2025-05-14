Орнаменты, рассказывающие истории: как выглядят Борщевская и Яворовская вышиванки

Среди множества региональных стилей вышивки особенно выделяются борщевская и яворовская. Они совсем непохожи по виду, но одинаково глубокие по содержанию.

Эти вышиванки являются хорошим примером того, как через иглу и нить можно передать историю и различные эмоции народа. О том, как выглядят борщевская и яворовская вышивка – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Календарь выходных и праздников на май 2025: будут ли украинцы отдыхать на День матери

Борщевская вышиванка

Борщевская вышиванка происходит из Тернопольской области, а именно из окрестностей города Борщев. Ее можно легко распознать благодаря густому черному орнаменту, который почти полностью покрывает рукава, плечи и середину рубашки. По преданию, обычай создавать такую вышивку возник после татарских набегов. Тогда женщины, потерявшие своих мужей, пообещали себе носить одежду с черными узорами в знак скорби.

Борщевская вышиванка / Фото Pinterest

Главными признаками борщевской вышитой рубашки является трехъярусный орнамент на рукавах и почти полное отсутствие белого полотна между узорами. Несмотря на то, что основной цвет вышивки это черный, иногда женщины при создании рисунка добавляют еще красный или зеленый для акцентов. Преимущественно узоры борщевской вышиванки состоят из геометрических фигур, крестов, ромбов и стилизованных цветов. Эта вышиванка выглядит достаточно торжественно, олицетворяя силу и несокрушимость украинской женщины.

Борщевская вышиванка / Фото Pinterest

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о том, когда будет День вышиванки в Украине в 2025 году.

Яворовская вышиванка

В отличие от борщевской, яворовская вышивка из Львовской области полна ярких красок и легких цветочных мотивов. Этот стиль отмечается наличием красного, зеленого, желтого, оранжевого и синего цветов, что гармонично переплетаются в узорах.

Яворовская вышиванка / Фото Pinterest

Обычно узор состоит из мелких элементов, среди которых "сосенки", "деревца", "кривульки", "кусты", в технике крестик и стебновка. Что интересно, яркие орнаменты чаще всего размещают на рукавах и груди в виде декоративных полос.

Яворовская вышиванка / Фото Pinterest

Такие рубашки будто передают весеннее пробуждение природы и оптимизм, заложенный в галицкой культуре.