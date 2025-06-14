Не только братьям и сестрам: каким родственникам запрещено жениться

В нашей стране четко определено, кто не может жениться между собой даже при взаимном согласии. Статья 26 Семейного кодекса Украины устанавливает перечень родственников, которым запрещено регистрировать брак.

Это ограничение касается как биологических родственников, так и лиц, связанных через усыновление. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Смотрите также Для будущих супругов: что нельзя делать до брака

Каким родственникам нельзя жениться

Согласно статье 26 Семейного кодекса Украины, существует перечень родственников, которым запрещено заключать брак между собой. Прежде всего это касается людей, которые находятся в прямой линии родства, а именно родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков. Также не могут жениться между собой родные братья и сестры. В частности, как те, имеющие общих родителей, так и те, имеющие только одного общего опекуна.

Кроме этого, закон запрещает брак между двоюродными братьями и сестрами, а также между родными тетями или дядями с их племянниками или племянницами. Что интересно, особые положения закона предусмотрены и для случаев усыновления. Так, брак между усыновителем и усыновленным ребенком может стать возможным только после официальной отмены усыновления. В то же время суд может разрешить жениться родному и названному ребенку усыновителя, а также детям, которых усыновил один и тот же человек.

Каким родственникам нельзя жениться / Фото Freepik

Что нельзя делать до брака

По народным приметам, также запрещается фотографироваться в свадебном наряде до дня бракосочетания. Если пара сделает совместную фотосессию в праздничных образах заранее, то это может привести к ссорам или даже к разрыву отношений. Кроме этого, жениху не следует видеть невесту в свадебном платье до церемонии, потому что тогда брак не продлится долго.

В то же время предки не покупали заранее кольца и старались не носить их до брака, ведь кольца символизировали единство и преданность. Но если примерить эти украшения до свадьбы, то энергетика будущих супругов станет негативной, что привлечет споры и недоразумения в семью.