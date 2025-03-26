Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в апреле – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь. Интересно Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы Православный календарь на апрель 2025 года 1 апреля – преподобной Марии Египетской; 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца; 3 апреля – преподобного Никиты Исповедника и мученицы Феодосии; 4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи; 5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других; 6 апреля – святого Мефодия, учителя славян, и святого Евтихия, архиепископа Константинопольского; 7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского; 8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других; 9 апреля – святого мученика Евпсихия; 10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других; 11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского; 12 апреля – Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского; 13 апреля – Вербное воскресенье и святого священномученика Артемона; 14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского; 15 апреля – святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима; 16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии; 17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского; 18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита; 19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника; 20 апреля – Пасха. 21 апреля – святого священномученика Януария и других; 22 апреля – святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия; 23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца; 24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов; 25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка; 26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского; 27 апреля – святого священномученика Симеона и святого преподобного Стефана, епископа Волынского; 28 апреля – святых мучеников Максима и Дады; 29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице и святого преподобного Мемнона; 30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.