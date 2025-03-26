Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
- В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, смещая даты религиозных праздников на 13 дней назад.
- В апреле 2025 года главными праздниками будут: Пасха 20 апреля, Вербное воскресенье 13 апреля, и святого великомученика Юрия Победоносца 23 апреля.
В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в апреле – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы
Православный календарь на апрель 2025 года
1 апреля – преподобной Марии Египетской;
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
3 апреля – преподобного Никиты Исповедника и мученицы Феодосии;
4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;
6 апреля – святого Мефодия, учителя славян, и святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;
8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
9 апреля – святого мученика Евпсихия;
10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;
11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;
12 апреля – Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
13 апреля – Вербное воскресенье и святого священномученика Артемона;
14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;
15 апреля – святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима;
16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника;
20 апреля – Пасха.
21 апреля – святого священномученика Януария и других;
22 апреля – святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия;
23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;
24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;
25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;
26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
27 апреля – святого священномученика Симеона и святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;
29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице и святого преподобного Мемнона;
30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.