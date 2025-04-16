Что категорически нельзя делать в Чистый четверг 2025: важные запреты

Уже завтра, 17 апреля, верующие будут отмечать особый день – Чистый четверг. Христиане будут вспоминать Тайную вечерю, на которой Иисус Христос собрал своих учеников вместе и омыл им ноги.

Так, Он на собственном примере продемонстрировал беспрекословное смирение христианина. О запретах Чистого четверга – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Чистый четверг 2025

В этот день существует ряд запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не навлечь беды. Так, верующим запрещается лениться и бездельничать, потому что тогда привлекут болезни. Также христианам не следует игнорировать умывание по утрам. В народе верили, что вода принесет здоровье и заберет все проблемы в Чистый четверг.

В то же время в праздник следует избегать конфликтов, злых слов и даже обид в мыслях. Кроме этого, нельзя сплетничать, завидовать и злословить.

В Чистый четверг также принято ничего не занимать, в частности деньги, одежду или продукты. Наши предки верили, что вместе с вещами вынесут благосостояние и счастье из дома. Важно отметить, что верующим запрещено пренебрегать генеральной уборкой дома. Ее следует завершить до захода солнца, потому что тогда уже начинаются богослужения в церквях, на которых христианам следует присутствовать.

Чистый четверг 2025 / Фото Freepik

Приметы на Чистый четверг

Если сегодня не убрать дом, то этот год пройдет в ссорах и спорах с родными.

Если на улице хорошая погода, то весна будет теплой.

Если на улице непогода, то такая же погода будет и летом.

Если в Чистый четверг вынести что-то из своих вещей из дома, то ожидайте плохих новостей.

Если кулич получился тяжелый и плохо пропеченный, то в этом году придется столкнуться с трудностями.

Если кулич получился легкий и зарумяненный, то год пройдет спокойно.

Если сегодня поднять деньги с пола, то накличете финансовые трудности.

Отметим, что ранее мы рассказывали в какие дни стоит печь куличи.