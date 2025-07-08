Сжечь или отдать: что делать со старыми образами

У многих украинцев в шкафах или сундуках хранятся старые иконы. Обычно эти образы уже почернели или получили значительные повреждения со временем.

В таком случае многие не знают, что стоит делать со старыми образами. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Что делать со старыми иконами

Отец Алексей Филюк сказал, что не нужно бояться или стесняться старых святынь. Так, существует несколько вещей, которые можно с ними сделать.

Вы можете их оставить себе или отнести в церковь. Можете занести эти иконы в часовню. А если эти образы уже очень старые, то их можно сжечь – греха в этом нет,

– заверил священник ПЦУ.

Он также добавил, что никто не требует обязательно сдавать иконы в храм, ведь это личное решение каждого верующего. Эти образы можно хранить дома как семейную реликвию, спрятать на чердаке или передать в храм, где о них позаботятся должным образом.

Как правильно вешать иконы дома

Лучше всего вешать иконы на восточной стене и в углу. Если такой возможности нет, то стоит выбрать часть комнаты, которая является ближайшей к этому направлению. А чтобы было удобно молиться, иконы лучше располагать на уровне глаз или чуть выше.

В центре домашнего иконостаса размещают образы Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Если вы смотрите на иконы, то Спаситель должен быть справа, а Дева Мария – слева. Кроме этого, иконы святых, в частности покровителей членов семьи, можно разместить ниже или сбоку от центральных образов.