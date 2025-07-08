У такому разі багато хто не знає, що варто робити зі старими образами. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Що робити зі старими іконами

Отець Олексій Філюк сказав, що не потрібно боятися чи соромитися старих святинь. Так, існує кілька речей, які можна з ними зробити.

Ви можете їх залишити собі або віднести у церкву. Можете занести ці ікони в капличку. А якщо ці образи вже дуже старі, то їх можна спалити – гріха в цьому нема,

– запевнив священник ПЦУ.

Він також додав, що ніхто не вимагає обов'язково здавати ікони в храм, адже це особисте рішення кожного вірянина. Ці образи можна зберігати вдома як родинну реліквію, заховати на горищі або передати до храму, де про них подбають належним чином.

Як правильно вішати ікони вдома

Найкраще вішати ікони на східній стіні та в кутку. Якщо такої можливості немає, то варто обрати частину кімнати, яка є найближчою до цього напрямку. А щоб було зручно молитися, ікони краще розташовувати на рівні очей або трохи вище.

У центрі домашнього іконостаса розміщують образи Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Якщо ви дивитеся на ікони, то Спаситель має бути праворуч, а Діва Марія – ліворуч. Крім цього, ікони святих, зокрема покровителів членів родини, можна розмістити нижче або збоку від центральних образів.