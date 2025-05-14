Не только развлекаться: что нельзя делать после смерти человека

Смерть близкого человека – это всегда горе для всей семьи. В этот момент важно придерживаться определенных правил поведения, чтобы не привлечь неудачи и невзгоды.

О том, что нельзя делать, когда умирает человек – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать после смерти человека

В народе верили, что существует несколько важных правил как надо вести себя после смерти человека, чтобы почтить его память и одновременно не нарушить духовный покой. Так, сразу после похорон не рекомендуется спешить с уборкой в доме. Считается, что должно пройти определенное время, чтобы душа умершего окончательно попрощалась с домом и покинула мир живых. Кроме этого, особое внимание следует посвятить личным вещам покойника. В течение первых 40 дней после смерти человека нельзя спать на его кровати или выбрасывать вещи. Также неуместно говорить плохие вещи об умершем в этот период.

В то же время во время захоронения не стоит поднимать цветы, которые случайно упали на землю на кладбище, ведь это считается плохой приметой. К тому же категорически запрещено брать землю с могилы, кричать, смеяться, громко спорить и употреблять алкоголь.

Среди других важных запретов:

Не рекомендуется участвовать в радостных событиях, в частности гуляниях, концертах или празднованиях.

Не стоит менять семейное положение.

Нельзя жениться и венчаться.

Не следует крестить детей.

Не рекомендуется менять место жительства.

Не стоит начинать делать ремонт.

Что нельзя делать, когда человек умирает / Фото Freepik

Что нельзя класть в гроб к покойнику

В гробу не стоит оставлять обручальные кольца. По народным приметам, кольцо символизирует связь и обет, поэтому должно остаться среди живых. В список вещей, которых следует избегать, также относятся и деньги. Они не имеют никакой силы в мире умерших, а их присутствие в гробу считается суеверием. То же самое касается и предметов быта, в частности часов и расчесок. Среди других предметов, которые нельзя оставлять в гробу: рисунки, фотографии, картины, сигареты, алкоголь, оружие, мобильный телефон и живые цветы.