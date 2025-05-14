Про те, що не можна робити, коли помирає людина – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити після смерті людини

У народі вірили, що існує кілька важливих правил як треба поводитися після смерті людини, щоб вшанувати її пам'ять та водночас не порушити душевний спокій. Так, одразу після похорону не рекомендується поспішати з прибиранням у домі. Вважається, що має пройти певний час, щоб душа померлого остаточно попрощалася з будинком і покинула світ живих. Крім цього, особливу увагу слід присвятити особистим речам покійника. Протягом перших 40 днів після смерті людини не можна спати на її ліжку чи викидати речі. Також недоречно говорити погані речі про померлого у цей період.

Водночас під час поховання не варто підіймати квіти, які випадково впали на землю на кладовищі, адже це вважається поганою прикметою. До того ж категорично заборонено брати землю з могили, кричати, сміятися, голосно сперечатися та вживати алкоголь.

Серед інших важливих заборон:

Не рекомендується брати участь у радісних подіях, зокрема гуляннях, концертах чи святкуваннях.

Не варто змінювати сімейний стан.

Не можна одружуватися та вінчатися.

Не слід хрестити дітей.

Не рекомендується змінювати місце проживання.

Не варто починати робити ремонт.

Що не можна робити, коли людина помирає / Фото Freepik

Що не можна класти в труну до покійника

У домовині не варто залишати обручки. За народними прикметами, каблучка символізує зв'язок та обітницю, тому має залишитися серед живих. До списку речей, яких слід уникати, також належать і гроші. Вони не мають жодної сили у світі померлих, а їх присутність у труні вважається марновірством. Те ж саме стосується і предметів побуту, зокрема годинників і гребінців. Серед інших предметів, які не можна залишати в труні: малюнки, фотографії, картини, сигарети, алкоголь, зброя, мобільний телефон та живі квіти.