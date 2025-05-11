У народі існує чимало прикмет, пов'язаних з грошима. Зокрема, наші предки намагалися віддавати борги лише у певний день тижня, щоб не накликати негаразди, розповідає LifeStyle24.

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У який день краще віддавати борг

Згідно з народними повір'ями варто позбуватися своїх боргів саме в середу. Річ у тім, що середина тижня символізує гармонію між минулим і майбутнім. У давнину вірили, що повертаючи гроші в цей день, людина очищається від фінансових труднощів, які могла притягнути раніше.

Що цікаво, наші пращури вважали, що будь-які матеріальні справи, завершені в цей день, сприятимуть добробуту і взаєморозумінню. Недаремно навіть у сучасному побуті середа часто вважається часом, коли життя налагоджується.

Водночас людям не рекомендується повертати борги у понеділок, щоб не віддати гроші на весь тиждень, та в п'ятницю, щоб не позбутися прибутку. Втім, важливо пам'ятати, що кожен має самостійно для себе вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні.

Коли найкраще віддавати борги / Фото Freepik

Коли не можна віддавати гроші з дому

Вважається, що в певні моменти не слід позичати або віддавати гроші з дому. Так, не можна цього робити вранці, щоб не позбутися удачі. Початок дня вважався часом, в який можна було досить легко накликати на себе фінансові втрати. Саме тому пращури ввічливо відмовляли усім, хто просив матеріальної підтримки в понеділок.

До того ж не рекомендується віддавати власні кошти ввечері, після заходу сонця. У цей час послаблюється грошова енергія в домі, а тому виникає високий ризик не повернути собі гроші пізніше.