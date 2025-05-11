В народе существует немало примет, связанных с деньгами. В частности, наши предки старались отдавать долги только в определенный день недели, чтобы не навлечь проблемы, рассказывает LifeStyle24.

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В какой день лучше отдавать долг

Согласно народным поверьям стоит избавляться от своих долгов именно в среду. Дело в том, что середина недели символизирует гармонию между прошлым и будущим. В древности верили, что возвращая деньги в этот день, человек очищается от финансовых трудностей, которые мог притянуть ранее.

Что интересно, наши предки считали, что любые материальные дела, завершенные в этот день, будут способствовать благополучию и взаимопониманию. Недаром даже в современном быту среда часто считается временем, когда жизнь налаживается.

В то же время людям не рекомендуется возвращать долги в понедельник, чтобы не отдать деньги на всю неделю, и в пятницу, чтобы не лишиться прибыли. Впрочем, важно помнить, что каждый должен самостоятельно для себя решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет.

Когда лучше всего отдавать долги / Фото Freepik

Когда нельзя отдавать деньги из дома

Считается, что в определенные моменты не следует занимать или отдавать деньги из дома. Так, нельзя этого делать утром, чтобы не лишиться удачи. Начало дня считалось временем, в которое можно было довольно легко навлечь на себя финансовые потери. Именно поэтому предки вежливо отказывали всем, кто просил материальной поддержки в понедельник.

К тому же не рекомендуется отдавать собственные средства вечером, после захода солнца. В это время ослабляется денежная энергия в доме, а потому возникает высокий риск не вернуть себе деньги позже.