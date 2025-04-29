Светлая память близких людей: что такое Радоница и как отмечают этот день
- Радоница – это день поминовения умерших, который отмечают христиане восточного обряда на второй вторник после Пасхи.
- В этот день проводятся торжественные литургии и богослужения, после которых верующие посещают кладбище, чтобы почтить память умерших родственников.
Ежегодно христиане восточного обряда отмечают особый день поминовения умерших Радоницу. В народе ее также называют Гробки или Проводы, ведь в этот день семьи традиционно собираются у могил родных, чтобы почтить их память.
Этот праздник приходится на второй вторник после Пасхи. Кстати, мы уже рассказывали о том, чего нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать, на Lifestyle 24.
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Что такое Радоница и что стоит делать в этот день
В народной традиции Радоница воспринимается как Пасха для умерших – день, когда радость Воскресения Христова разделяется и с душами тех, кто отошел в вечность.
В этот день в храмах совершаются торжественная литургия и вечернее богослужение, которые завершаются полной панихидой с пасхальными песнопениями. После службы верующие отправляются на кладбище, чтобы помолиться за умерших родственников, почтить их память цветами и тихой молитвой.
Ранее верующие часто приносили к могилам крашеные яйца и куличи, оставшиеся после празднования Пасхи – как символ памяти. Однако сегодня эта традиция уже не столь распространена. Чаще всего люди приходят к могилам родных, чтобы помолиться, почтить и побыть в тишине.