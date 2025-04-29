В народе говорят, что ребенок, который родится на Радоницу, унаследует черты характера родственника, которого вы вспоминали в молитвах в этот день. Также, по приметам, сегодня стоит умыться дождевой водой. Считается, что тогда у вас будет счастливая судьба и что следует ждать хороших новостей, передает LifeStyle 24.

Кстати 29 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя праздновать свадьбу

Вспомните близких, которых уже нет в живых, в этот день. Вспомните приятные воспоминания, связанные с ними. Помните, что покойные родственники, друзья живут в наших сердцах до тех пор, пока мы их не забываем.

Радоница-2025: картинки

Радоница / Картинка с сайта forumsmile.com.ua

Радоница / Картинка с сайта forumsmile.com.ua

С Радоницей / Картинка с сайта info-day.pro

29 апреля – Радоница / Картинка с Pinterest

Радоница-2025 / Картинка с Pinterest

Радоница / Картинка с сайта forumsmile.com.ua

Радоница-2025 / Картинка с Pinterest, "Струны сердца"

Кстати, ранее мы писали о запретах на Радоницу. В этот день, в частности, нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать, завидовать, заниматься тяжелой физической работой и домашними делами.