У народі кажуть, що дитина, яка народиться на Радоницю, успадкує риси характеру родича, якого ви згадували у молитвах в цей день. Також, за прикметами, сьогодні варто вмитися дощовою водою. Вважається, що тоді у вас буде щаслива доля та що слід чекати на хороші новини, передає LifeStyle 24.

До речі 29 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна святкувати весілля

Згадайте близьких, яких уже немає в живих, у цей день. Пригадайте приємні спогади, що пов'язані з ними. Пам'ятайте, що покійні родичі, друзі живуть у наших серцях доти, доки ми їх не забуваємо.

Радониця-2025: картинки

Радониця / Картинка з сайту forumsmile.com.ua

Радониця / Картинка з сайту forumsmile.com.ua

З Радоницею / Картинка з сайту info-day.pro

29 квітня – Радониця / Картинка з Pinterest

Радониця-2025 / Картинка з Pinterest

Радониця / Картинка з сайту forumsmile.com.ua

Радониця-2025 / Картинка з Pinterest, "Струни серця"

До речі, раніше ми писали про заборони на Радоницю. У цей день, зокрема, не можна сваритися, лаятися, лихословити, пліткувати, заздрити, займатися важкою фізичною роботою та хатніми справами.